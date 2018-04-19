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Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию
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Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @wfcenisey / Twitter
Футболистки «Енисея» анонсировали проведение эротической фотосессии в случае если им удастся победить в чемпионате России. Соответствующее объявлении опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.
«Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!», — написано в сообщении. Надпись сопровождена фотографией одной из футболисток, прикрывающей грудь.
«Ощущение, что чемпионат лишь предлог…», — прокомментировал пост пользователь @sweetmusiq.
«А если выиграете Европу, в порно снимается начнете! К чему торги? Мы вас и так любим за ваш спорт! Просто выиграйте и все!», — ответил @senza_sensi.
21 апреля стартует чемпионат России по футболу среди женских команд. Футболистки «Енисея» приедут в Москву на матч с местным «Локомотивом».
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Комментарии4  Ещё 3 источника 
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