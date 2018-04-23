Крымчан «лишат» финала Лиги чемпионов

Крымчане не смогут побывать на киевском финале Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, власти Украины не пустят в страну уроженцев Крыма по российским паспортам, так как считают их «недействительными», а финал главного футбольного турнира Европы не считают «поблажкой».

В свою очередь, депутат Верховной Рады Татьяна Бахтеева заявила, что «спорт нельзя смешивать с политикой», а крымчане, которые «сами выбрали», какие документы иметь, могут считать «очень важным» посещение такого матча. В связи с этим парламентарий назвала решение властей своей страны нарушением прав человека и всех международных норм.

«Украина скатывается в пропасть», — полагает она.