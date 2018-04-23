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Крымчан «лишат» финала Лиги чемпионов
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Крымчан «лишат» финала Лиги чемпионов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Крымчане не смогут побывать на киевском финале Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат».
По информации издания, власти Украины не пустят в страну уроженцев Крыма по российским паспортам, так как считают их «недействительными», а финал главного футбольного турнира Европы не считают «поблажкой».
В свою очередь, депутат Верховной Рады Татьяна Бахтеева заявила, что «спорт нельзя смешивать с политикой», а крымчане, которые «сами выбрали», какие документы иметь, могут считать «очень важным» посещение такого матча. В связи с этим парламентарий назвала решение властей своей страны нарушением прав человека и всех международных норм.
«Украина скатывается в пропасть», — полагает она.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». В мачте могут сыграть мюнхенская «Бавария» или мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» или итальянская «Рома». Первые полуфинальные встречи пройдут 24 и 25 апреля, а ответные 1 и 2 мая.
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