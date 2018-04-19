Головин может продолжить карьеру в «Наполи»

Наполи начал переговоры с ЦСКА по переходу футболиста сборной России

Футболист ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в итальянском "Наполи", сообщил известный комментатор Нобель Арустамян. Его слова приводит "Чемпионат".

"По моей информации, к Головину есть довольно серьезный интерес со стороны "Наполи". Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. Более того, на прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с представителями "Наполи" о возможном предложении, которое поступит летом в адрес ЦСКА.

"Понятно, что сумма будет не € 8 млн, как было год назад от "Арсенала", а в два раза больше — это минимум, на что рассчитывает ЦСКА", — заявил комментатор, добавив, что сумма может быть "более внушительной".

Ранее сообщалось, что три европейских клуба проявляют интерес к футболисту "Краснодара".