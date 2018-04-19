Тренер «Ливерпуля» предложил игрокам тренироваться голыми

"У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо. На разминке перед матчем с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов я сказал парням: "Давайте тренироваться голыми — все равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха", — цитирует Клоппа Goal.

Немецкий специалист подчеркнул, что повышенное внимание к египтянину не является проблемой.

"Не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего", — сказал Клопп.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити", победив с общим счетом 5:1. В 1/2 финала турнира "мерсисайдцы" встретятся с итальянской "Ромой".