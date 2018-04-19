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Тренер «Ливерпуля» предложил игрокам тренироваться голыми
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Тренер «Ливерпуля» предложил игрокам тренироваться голыми 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник английской команды Мохамед Салах приковывает себе повышенное внимание со стороны общественности и болельщиков. При этом сделал он данное заявление необычным образом, передает "Советский спорт".
"У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо. На разминке перед матчем с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов я сказал парням: "Давайте тренироваться голыми — все равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха", — цитирует Клоппа Goal.
Немецкий специалист подчеркнул, что повышенное внимание к египтянину не является проблемой.
"Не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего", — сказал Клопп.
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити", победив с общим счетом 5:1. В 1/2 финала турнира "мерсисайдцы" встретятся с итальянской "Ромой".
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