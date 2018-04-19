Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили

"Буквально только что Павел закончил медицинское обследование, клубный врач подтвердил мне, что по результатам МРТ у Погребняка совершенно точно диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.

К сожалению по словам нашего врача придется делать операцию и футболисту придется пропустить остаток сезона. Есть небольшая надежда, что можно будет обойтись без оперативного вмешательства, но шансы на это минимальны", — сказал Матюшенко.