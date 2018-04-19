Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожили 

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил о том, что нападающему футбольного клуба из Ленинградской области Павлу Погребняку диагностирован разрыв ахиллового сухожилия. Слова функционера приводит ТАСС.
"Буквально только что Павел закончил медицинское обследование, клубный врач подтвердил мне, что по результатам МРТ у Погребняка совершенно точно диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.
К сожалению по словам нашего врача придется делать операцию и футболисту придется пропустить остаток сезона. Есть небольшая надежда, что можно будет обойтись без оперативного вмешательства, но шансы на это минимальны", — сказал Матюшенко.
Матч полуфинала Кубка России "Спартака" — "Тосно" завершился со счетом 1:1, в серии пенальти победу одержали гости — 5:4.