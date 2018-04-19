ФИФА закрыла дело в отношении Камболова

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла дело о предполагаемом нарушении антидопинговых правил в отношении российского футболиста казанского "Рубина" Руслана Камболова в связи с отсутствием доказательств. Об этом сообщается в заявлении юридической компании SILA International Lawyers, которая представляла интересы игрока.
"ФИФА 19 апреля 2018 года уведомила Камболова о том, что дело в отношении предполагаемого нарушения им антидопинговых правил закрыто в связи с отсутствием должных доказательств", — говорится в сообщении.