ФИФА закрыла дело в отношении Камболова

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Прядкин: следующий сезон станет для РФПЛ годом переоценки своих возможностей

СМИ: Инфантино объявил о проекте по реформированию клубного чемпионата мира

Матч между сборными России и Турции по футболу пройдет на "ВЭБ-Арене"