Тренировочные базы для сборных Франции и Бельгии проверили в Истре перед ЧМ‑2018

В подмосковной Истре проверили два стадиона, которые станут тренировочными базами для сборных Франции и Бельгии во время чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня, 19 апреля, в подмосковной Истре прошла инспекционная проверка объектов, готовящихся к чемпионату мира по футболу-2018 в России. На время проведения мирового первенства стадион «Глебовец» станет домом для сборной Франции, а «Гучково» — для сборной Бельгии. Примечательно, что родным языком футболистов обеих команд является французский», — говорится в сообщении.

Все объекты базы находятся в завершающей стадии строительства. Во время ЧМ-2018 футболисты сборной Франции будут жить в отеле Hilton Garden Inn, который расположен в нескольких километрах от тренировочной базы.

На поле стадиона «Глебовец» проводятся агротехнические мероприятия для приведения в полное соответствие всем требованиям FIFA. В скором времени организационный комитет «Россия-2018» займется подготовкой объектов к заезду команд.

«На базе «Гучково» также продолжается обустройство территории: посажен газон, строится забор и парковка для автобусов. На территории устанавливаются КПП, видеокамеры наблюдения, рамки, металлоискатели. В Дедовске ведутся работы по благоустройству», — добавляется в сообщении.

Обе базы войдут число объектов наследия чемпионата мира по футболу в России. После турнира площадки будут использоваться местными жителями, спортивными организациями и школьниками.

«У нас сейчас самая ответственная пора. Мы сдаем объекты и вместе с этим начинаем операционную деятельность — ездим по основным и резервным маршрутам, смотрим, как команды будут доставляться на тренировочные площадки. Наша задача — убрать в ближайший месяц все те недочеты, которые будут выявлены», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Он добавил, что тренировочная площадка в Истре уже практически готова, остались внешние доработки. До конца месяца здесь все будет завершено. Поле планируют подготовить до 15 мая.

«Конечно, есть замечания по маршрутам следования. Это все вскрылось после зимы: поваленные деревья, где-то — бетонно-асфальтное покрытие пришло в непригодность. Почистим фасады зданий, очистим их от граффити. Это уже такие мелкие рабочие моменты, которые устранятся в течение месяца», — добавил министр.

Он подчеркнул, что все базы, которые будут использованы во время чемпионата мира по футболу 2018 года, имеют хорошее наследие.

«Если говорить о «Гучково», то спортивная школа получит современный батутный зал взамен старого и сюда придут заниматься детишки. Что касается «Глебовца», то отделение по футболу получит хорошую спортивную площадку, где будут раздевалки и современный газон, что позволит тренироваться на новом уровне», — заключил Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».