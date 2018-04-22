Алексей Березуцкий проводит 500-й матч за ЦСКА

По информации пресс-службы армейцев, для 35-летнего россиянина это 500-я по счету игра за красно-синих.

Алексей Березуцкий перешел в московский ЦСКА в 2001 году. С тех пор он в составе армейцев шесть раз становился чемпионом страны, выиграл семь Кубков России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА