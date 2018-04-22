Ещё
Алексей Березуцкий проводит 500-й матч за ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Березуцкий проводит 500-й матч за ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий вышел в стартовом составе на матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Краснодаром", сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы армейцев, для 35-летнего россиянина это 500-я по счету игра за красно-синих.
Алексей Березуцкий перешел в московский ЦСКА в 2001 году. С тех пор он в составе армейцев шесть раз становился чемпионом страны, выиграл семь Кубков России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
На данный момент в матче ЦСКА — "Краснодар", который проходит на стадионе "ВЭБ Арена", счет не открыт — 0:0. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Газета.Ru: последние новости
Манчини остался недоволен ничьей с тульским "Арсеналом" Шатов был заменен из-за травмы в первом тайме матча с ЦСКА Моуриньо назвал победу "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом" заслуженной
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового23
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение