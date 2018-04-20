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Украина поставила условие футбольному арбитру из Крыма
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Футбольному арбитру из Крыма предложили прилюдно отречься от России 

Lenta.ru 32 минуты назад
Арбитр международной категории Анатолий Жабченко, родившийся и проживающий в Крыму, рассказал, как к нему отнеслись в Футбольной федерации Украины (ФФУ). Слова судьи передает «Спорт-Экспресс».
«Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма и даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжится», — рассказал 39-летний арбитр.
Жабченко судил матчи чемпионата Украины с 2010 года. Он начал испытывать сложности в работе на Украине с 2014 года. По его словам, именно в этом году страна для него «закончилась».
В 2017 ФФУ в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Жабченко. При этом в июле того же года Жабченко как арбитр категории FIFA отработал в Европе матчи квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.
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