По распоряжения Мэра Москвы создан городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения в столице матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Документ опубликован на официальном сайте Мэра.

«Создать городской оперативный штаб по обеспечению координации подготовки и проведения в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — отмечается в распоряжении.

Этим же документом утвержден состав городского оперативного штаба. Руководителем штаба назначен заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко

Согласно приложению к документу, основными целями штаба является: оказание содействия автономной НКО «Оргкомитет „Россия — 2018“ в организации и проведении соревнований на территории города, осуществление контроля за обеспечением надежного функционирования коммунальной инфраструктуры для проведения соревнований, мониторинг качества оказания услуг в сферах торговли, общественного питания, медицинского и транспортного обслуживания в этот период, мониторинг проведения культурно-массовых мероприятий в городе во время соревнований.