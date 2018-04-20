Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к бойкоту чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, и собирается отправить на матчи своей сборной меньшее количество представителей, чем планировалось изначально.

После того, как правительство страны официально отказалось присутствовать на мировом первенстве, FA сократила количество представителей на матчах своей сборной.

По информации Daily Mail, на первые два игры англичан в рамках группового этапа с Тунисом и Панамой отправятся только основные чиновники организации, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк

При этом на заключительную игру со сборной Бельгии, которая по силе явно превосходит первых оппонентов, ожидается более широкое представительство чиновников ассоциации.

Ранее из-за скандала по делу отравления бывшего шпиона английской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери посещать Россию в рамках чемпионата мира отказалось британское правительство.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, прежние отношения с российской стороной уже невозможны.

«Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — отмечала премьер.

Но бойкот ЧМ-2018 чиновниками никак не должен сказываться на болельщиках, которые планируют посетить Россию. Правда, своими действиями и правительство, и футбольная ассоциация только зарождают опасения и настороженность английских фанатов.

Например, британские чиновники предупредили людей, что они могут столкнуться с антибританским настроением.

Фанатов попросили «оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях».

Не секрет, что политическая напряженность между Россией и Великобританией присутствует. Но все же старая истина должна выходить на первое место: спорт должен оставаться вне политики.

И жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда, которые увидят матчи сборной Англии, явно настроены правильным образом.

До начала ЧМ-2018 остается 55 дней и билеты на игры раскупаются с бешеной скоростью.

Британия не единственная страна, власти которой открыто заявили о не приезде на турнир. Министерство иностранных дел Исландии также объявило дипломатический бойкот. При этом отметив, что болельщикам в их желании посетить Россию и поддержать свою сборную, никаких преград выставлено не будет.

Среди мировых чиновников все же остается правильный настрой.

Власти Сербии, ряд стран Латинской Америки, а также Бельгии открыто выразили желание приехать в Россию.

«Идти в этом направлении нет никакого смысла. Спорт должен быть отделен от «дела Скрипаля» — так считает Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Приедет на турнир и президент Аргентины Маурисио Макри.

«Макри — человек, который держит слово. И вы видите, какой позиции придерживается Аргентина. Наша позиция в этом деле следующая: мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили.

Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу», — рассказал посол Аргентины в России.

Естественно всем болельщикам и гостям России рекомендуется придерживаться правил поведения в гостях и, например, не повторять ошибок гостей чемпионата Европы 2016 года, когда в нескольких городах Франции вспыхивали конфликты и стычки между фанатами.

Жители России хотят увидеть праздник футбола. Поближе познакомиться с культурными особенностями разных стран, а также завести друзей. Крупные международные соревнования для того и проводятся, чтобы люди, проживающие в различных уголках планеты, могли стереть грань и развеять стереотипы, которые складываются у многих. Футбольный мир должен объединять людей и будущее мировое первенство должно еще раз это продемонстрировать.

Также считает и один из английских фанатов. Он со своей компанией планирует хорошо провести время с россиянами в их славной стране.

«Когда видите надвигающуюся проблему, вы можете просто уйти. Я был в Марселе в 2016 году. Когда начались беспорядки, я просто ушел. У меня не было никаких проблем. Возможно, я наивен, но, думаю, те парни и девчонки, с которыми я был, будут вести себя достойно. Так в чем же заключается проблема? Я действительно не понимаю этого», — отметил болельщик.

Стадионы ЧМ-2018, которые принимают тестовые матчи практически каждую неделю, ждут всех гостей со всего света. В том числе и чиновников из футбольной ассоциации.