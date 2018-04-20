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«Арсенал» останется без главного тренера
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«Арсенал» останется без главного тренера
ТАСС
3 часа назад
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РИА Новости
Французский специалист
Арсен Венгер
покинет пост главного тренера английского
футбольного клуба "Арсенал"
в конце сезона-2017/18.
Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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