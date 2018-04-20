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«Арсенал» останется без главного тренера
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«Арсенал» останется без главного тренера 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Арсенал" в конце сезона-2017/18.
Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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