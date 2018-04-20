«Венгер слился»: уход тренера «Арсенала» взбудоражил соцсети

Интернет-пользователи встретили решение тренера «Арсенала» Арсена Венгера об уходе насмешками и «фотожабами». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Венгер сливается из «Арсенала», оставив за собой бардак», — написали в твиттере @shotongoal247, сопроводив запись фотографией с горки аквапарка.

Arsene Wenger sliding out of #AFC after leaving the club in a mess 👋 pic.twitter.com/35YT9uEhdM— ShotOnGoal (@shotongoal247) 20 апреля 2018 г.

@_Liam_McCormack опубликовал «фотожабу», отметив, что будет «скучать по человеческой многоножке в Премьер-лиге».

Arsene Wenger finally out then ey? End of an era. Gonna miss the inspiration for Human Centipede in the Prem #ArseneWenger #Arsenal #PremierLeague pic.twitter.com/ogV3GICSAc— Liam McCormack (@_Liam_McCormack) 20 апреля 2018 г.

«Хвалите Господа, Арсен уходит. Хвалите Господа снова», — призвал @iamodondi.

Один из комментаторов предположил, что Венгер «специально завалит Лигу Европы, чтобы его преемнику не досталась Лига чемпионов».

Другой пользователь назвал уход Венгера «грустной новостью для критиков и оппозиции».

«Никто больше не споёт: «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался», — отметил он.

Одна из пользовательниц рассказала, что ее коллега «сравнил отставку Венгера со смертью королевы».

Среди пользователей оказалось немало тех, кого уход Венгера расстроил.

«Откровенно говоря, я в шоке. Я люблю Венгера. Я так уважаю этого человека. Это был единственный тренер «Арсенала», которого я когда-либо знал. Но это верное решение. Вперёд, выиграем Лигу Европы!» — написал @narkyparky97.

@koosette отметил, что так огорчен уходом Венгера, что «почти плачет». «Это на самом деле конец эпохи», — написал он.

«Величайший менеджер в истории нашего футбольного клуба. Последние пару лет были сложными, но то, что эта легенда сделала для английского футбола и нашей команды, не обсуждается. Я прочитал новости, и мое сердце буквально утонуло. Merci Arsene», — написал @KaranGooner.

Двадцатого апреля стало известно о решении главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера уйти в отставку после окончания сезона. Наставник заявил, что принял такое решение, «обдумав ситуацию и проведя переговоры с клубом».

«Я благодарен за то, что имел честь служить клубу столько незабываемых лет», — сказал он.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 года. За это время клуб трижды становился чемпионом Англии, семь раз выиграла Кубок и Суперкубок Англии.