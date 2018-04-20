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Футбольное поле, построенное к ЧМ-2018, открыли в Железноводске
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Футбольное поле, построенное к ЧМ-2018, открыли в Железноводске 

ТАСС 20 апреля 2018
ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 20 апреля. /ТАСС/. Вторая тренировочная площадка в Железноводске из пяти, построенных в Ставропольском крае к чемпионату мира по футболу 2018 года получила имя Героя Советского Союза Ивана Щипакина. Площадка и мемориальная доска на здании спортивного клуба торжественно были открыты в пятницу, передает корр. ТАСС с места событий.
"Я лично знал Ивана Алексеевича, слышал, как он рассказывал о форсировании Дуная, горжусь этим, горжусь Великой Победой и подвигом нашего народа, ставшим основой, на которой мы строим нашу мирную жизнь. Пусть наши дети, тренируясь на этих замечательных площадках, растут здоровыми и сильными, и одержат в будущем еще немало спортивных побед", — сказал на открытии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Как сообщалось ранее, еще одна такая же площадка была открыта в Железноводске 10 апреля и получила имя Героя Советского Союза Алексея Клинового, жившего в Железноводске после войны.
После торжественного открытия Владимиров принял участие в товарищеском футбольном матче на новом поле между командами правительства края и администрации Железноводска.
Герой-связист
Иван Щипакин (20 декабря 1923, село Курмачкасы — 17 февраля 2016, Ставрополь) в войну был командиром отделения 167-го гвардейского отдельного батальона связи на Втором Украинском фронте. При форсировании Дуная в районе Эрчи 5 декабря 1944 года он с первой лодкой высадился на правый берег и под шквальным огнем противника дал связь в свой батальон. А когда провод перебило, герой-связист снова переправился через реку и стал наводить новую линию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий Щипакину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны он продолжил службу в армии. А с 1971 года майор Щипакин ушел в запас, окончил Ставропольский педагогический институт. Был на партийной и административной работе, неоднократно избирался депутатом Ставропольского краевого совета. В 2005 году участвовал в юбилейном параде Победы в Москве.
По стандартам ФИФА
Новая площадка построена по мировым стандартам Международной федерации футбола (ФИФА). Открытый спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны на 500 мест, зал для пресс-конференций, парковка. Общая стоимость строительства составила около 139 миллионов рублей.
В новую площадку власти предполагают вложить еще порядка 20 млн рублей, чтобы оптимизировать расходы на ее содержание и сделать настоящим центром спортивной жизни города. В скором времени здесь также будет сделана зона для легкой атлетики, достроены беговые дорожки, появится так называемая «турниковая зона», сектор для прыжков.
Всего в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Ставропольском крае построили пять тренировочных площадок: по одной в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, и две — в Железноводске, которые после чемпионата передадут местным властям для организации спортивной работы. Общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета. Известно, что площадку в Ессентуках уже выбрала сборная Нигерии.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
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