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Денисова наказали за дебилов
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И. Денисов был наказан из-за слова «дебилы» в протоколе допинг-контроля 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов был наказан клубом из-за слова «дебилы», которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля.
Процедура забора допинг-пробы затянулась, в результате чего футболист, боявшись опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе.
Напомним, что за данный инцидент Денисов был оштрафован «Локомотивом» на миллион рублей. Российское антидопинговое агентство получили извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.
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