Денисова наказали за дебилов

И. Денисов был наказан из-за слова «дебилы» в протоколе допинг-контроля

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов был наказан клубом из-за слова «дебилы», которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля.

Процедура забора допинг-пробы затянулась, в результате чего футболист, боявшись опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе.

Напомним, что за данный инцидент Денисов был оштрафован «Локомотивом» на миллион рублей. Российское антидопинговое агентство получили извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.