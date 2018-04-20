Карло Анчелотти — в числе ключевых претендентов на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что покинет свой пост по окончании этого сезона. Аналитики букмекерской компании bwin Россия составили список вероятных кандидатов на замену французу.

Согласно оценкам аналитиков букмекерской компании bwin Россия, новым главным тренером «канониров», с большой долей вероятности, станет итальянский специалист Карло Анчелотти . Поставить на то, что итальянец возглавит «Арсенал», можно с коэффициентом 4.00.

В тройке основных претендентов на должность главного тренера, согласно оценкам БК bwin Россия, также присутствуют Томас Тухель (4.00) и Йоахим Лёв (4.50) и Среди вероятных кандидатов также присутствуют Массимилиано Аллегри и даже бывший футболист «Арсенала» Тьери Анри.

Сделать ставку на вероятные исходы можно по ссылке

Французский наставник возглавляет «Арсенал» на протяжении 22 лет — с 1996 года. Под его руководством лондонская команда трижды становилась чемпионом Англии, по 7 раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.