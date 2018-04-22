Сыгравший против «Зенита» Дзюба сохранил свои миллионы

Выступающий в тульском «Арсенале» на правах аренды Артем Дзюба не станет платить за свое участие в матче с питерским «Зенитом» . Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Накануне встречи руководство «Арсенала» встретилось с губернатором Тульской области Алексеем Деминым . На встрече было принято решение, что в случае успешного выступления 29-летнего форварда в матче против «Зенита», выплату компенсации возьмет на себя «Арсенал», который получает поддержку со стороны Тульской области. Сообщается, что речь идет о 10 миллионах рублей.

Арендованный у «Зенита» вышел против своей команды в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Дзюба отдал голевую передачу на 3-й минуте встречи, и сравнял счет на 88-й, лишив петербуржцев победы.

3 апреля нападающий заявил, что готов заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег.

«Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — заявил Дзюба.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба провел 22 встречи и забил шесть голов. Пять из них форвард «Зенита» забил находясь в аренде в тульском «Арсенале».