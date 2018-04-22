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Дзюба сохранил свои миллионы
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Сыгравший против «Зенита» Дзюба сохранил свои миллионы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выступающий в тульском «Арсенале» на правах аренды Артем Дзюба не станет платить за свое участие в матче с питерским «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Накануне встречи руководство «Арсенала» встретилось с губернатором Тульской области Алексеем Деминым. На встрече было принято решение, что в случае успешного выступления 29-летнего форварда в матче против «Зенита», выплату компенсации возьмет на себя «Арсенал», который получает поддержку со стороны Тульской области. Сообщается, что речь идет о 10 миллионах рублей.
>> Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»
Арендованный у «Зенита» вышел против своей команды в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Дзюба отдал голевую передачу на 3-й минуте встречи, и сравнял счет на 88-й, лишив петербуржцев победы.
3 апреля нападающий заявил, что готов заплатить за участие в матче против «Зенита» из собственных денег.
«Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — заявил Дзюба.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Дзюба провел 22 встречи и забил шесть голов. Пять из них форвард «Зенита» забил находясь в аренде в тульском «Арсенале».
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