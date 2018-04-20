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Игрок «Локомотива» заплатит 1 млн рублей
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«Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов оштрафован на один миллион рублей за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Всё, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством "Локомотива" очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», — цитирует ТАСС Пахноцкую.
Решение по дисквалификации Денисова будет принято КДК РФС или комитетом по этике в случае обращения президента РФС Александра Алаева.
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