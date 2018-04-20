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Швеция отказалась от Ибрагимовича
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Швеция отказалась от Ибрагимовича 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Joel Marklund / imago sportfotodienst / Globallookpress.com
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг слухи о возвращении нападающего Златана Ибрагимовича в национальную команду на время чемпионата мира в России. Его слова приводит Sportskeeda.
«Златан и еще несколько игроков сказали, что не хотят выступать за сборную после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение. Я не имею отношения к тому, что говорят в СМИ, или к тому, о чем говорит сам Златан. У нас была договоренность о том, что происходит, и он очень ясно выразился. Я согласился с ним», — заявил Андерссон.
Тренер выразил уверенность, что команда не ждет форварда. «Златана абсолютно точно нет в планах сборной на турнир, потому что он сказал "нет". Все остальные, кто сказал "нет", тоже не включены в состав», — добавил он.
15 апреля Ибрагимович высказался на тему участия в мунидале-2018. Спортсмен заявил, что его шансы на появление в сборной очень высоки.
Форвард не играет за сборную Швеции с июня 2016 года. За время выступления за команду нападающий провел 116 матчей и забил 62 мяча. Без него национальная команда сумела отобраться на мундиаль, обыграв в стыковых матчах Италию.
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