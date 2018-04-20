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На «Мордовия-Арене» пройдет тестовый матч
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На «Мордовия-Арене» пройдет тестовый матч 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Еще один стадион чемпионата мира-2018, — саранский "Мордовия-Арена" сдан в эксплуатацию. 21 апреля на новом сооружении пройдет тестовый матч.
В субботу в матче 20 тура второго дивизиона саранская "Мордовия" примет ижевский "Зенит". Встреча пройдет на новом стадионе. Ожидается, что матч "Мордовии" и "Зенита" посетит 10 тысяч зрителей.
"Тестовые матчи позволят нам проверить стадион, полностью протестировать его функциональность, — приводит слова министра целевых программ Республики Мордовия Алексея Меркушкина "Спорт-Экспресс". — Загрузку стадиона необходимо увеличивать постепенно, поэтому 21 апреля трибуны посетят 10 тысяч зрителей, 4 мая — 20 тысяч, 16 мая — 44 тысячи. По итогам матчей мы очень ждем обратной связи от болельщиков. Каждый зритель может сообщить организаторам о том, что его не устроило".
Стадион "Мордовия-Арена" способен принять 44 149 зрителей. В Саранске пройду матчи Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня). После завершения чемпионата мира стадион станет домашней ареной "Мордовии", и его вместимость будет уменьшена до 30 тысяч.
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