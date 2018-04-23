Александр Бубнов: «Спартаку» нужно реабилитироваться за вылет из Кубка России

«Если «Спартак» оступится снова, то теоретически может опуститься аж на четвертое место, пропустив ЦСКА и «Зенит» , — приводит Sportbox.ru слова Бубнова. — Команде Карреры необходимо выигрывать, а попутно реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка России. Прогноз — 2:0».

Напомним, после победы над «Краснодаром» (2:1) ЦСКА опередил «Спартак» на одно очко. При этом в случае победы над «Ахматом» действующие чемпионы вернутся на второе место и сократят отставание от лидирующего «Локомотива» до четырех очков.

Матч «Спартак» — «Ахмат» пройдет 23 апреля на «Открытие Арене». Начало — 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча