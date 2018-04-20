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Составлена символическая сборная «Арсенала» эпохи Венгера
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УЕФА составил символическую сборную «Арсенала» эпохи Венгера 

RT на русском 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную лондонского «Арсенала» в эпоху работы Арсена Венгера на должности главного тренера команды.
В основной состав включены:
— голкипер: Дэвид Симэн;
— защитники: Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс и Эшли Коул;
— полузащитники: Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберту Силва и Робер Пирес;
— нападающие: Деннис Бергкамп и Тьерри Анри.
В резерве оказались: «Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Езил, Иан Райт, Нванкво Кану.
Ранее сэр Алекс Фергюсон заявил, что гордится тем, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека, как Венгер.
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