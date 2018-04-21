Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»

По информации «Чемпионата», нападающий «Арсенала» Артём Дзюба, арендованный у «Зенита» до конца сезона, надеется принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с сине-бело-голубыми, но рассчитывает на помощь тульского клуба.

29-летний футболист готов отдать половину суммы от той, которая необходима для его выхода на поле в игре с командой Роберто Манчини, — около 5 млн рублей из 10. Руководство «Арсенала» в данный момент оценивает целесообразность выплаты 5 млн рублей «Зениту» за участие игрока в поединке.

Ранее арендованный у «Зенита» полузащитник Олег Шатов смог сыграть за «Краснодар» в игре с петербуржцами, за что команда с берегов Невы получила около 10 млн рублей. Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко отмечал, что эти деньги пойдут на развитие клубной академии.

Дзюба, выступая на телевидении, подчёркивал, что готов заплатить компенсацию.

«Если никто этому не поспособствует, то сто процентов да, я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну», — отмечал форвард.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, на тульском стадионе «Арсенал».