Назначен новый гендиректор ФК «Рубин»

Сайманов назначен на пост генерального директора ФК «Рубин»

Предыдущим гендиректором "Рубина" был Рустам Саяхов . О причинах перестановок в руководящем составе клуба не сообщается.

"Генеральным директором "Рубина" назначен Рустем Сайманов, ранее занимавший пост спортивного директора. На должности генерального директора клуба Рустем Сайманов сменил Рустама Саяхова. Клуб выражает благодарность Рустаму Хамитовичу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в трудовой деятельности", — говорится в сообщении.

Сайманов занимал пост спортивного директора "Рубина" с 2007 по 2008 год, а также с 2017 по 2018 год. В текущем сезоне "Рубин" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка в 26 матчах.