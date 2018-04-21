«Реал» поверил в Роналду 

Мадридский «Реал» собирается подписать новый контракт с форвардом Криштиану Роналду, сообщает «Чемпионат».
В нем условия соглашения будут пересмотрены в пользу футболиста. 33-летний нападающий о готовящемся предложении знает.
Срок действия нового договора останется неизменным — до июня 2021 года. Зарплата Роналду составит около €30 млн в год. Ожидается, что соглашение будет подписано до чемпионата мира 2018 года в России.
Таким образом, Роналду практически догонит по зарплате форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который зарабатывает 35 миллионов, семь из них в качестве бонусов.
Однако до самого высокооплачиваемого футболиста — форварда «Барселоны» Лионеля Месси с его 45 миллионами им пока далеко.