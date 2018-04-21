«Реал» поверил в Роналду

В нем условия соглашения будут пересмотрены в пользу футболиста. 33-летний нападающий о готовящемся предложении знает.

Срок действия нового договора останется неизменным — до июня 2021 года. Зарплата Роналду составит около €30 млн в год. Ожидается, что соглашение будет подписано до чемпионата мира 2018 года в России.

Таким образом, Роналду практически догонит по зарплате форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который зарабатывает 35 миллионов, семь из них в качестве бонусов.