Мутко назвал свои любимые города-хозяева ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко оценил города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова чиновника приводит RT.

"Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Воспоминания о большом футболе сохранились. Надо возрождать футбольные традиции.

Но мой город фаворит — Саранск! Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю — дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу", — заявил вице-премьер России.

Ранее сообщалось, что на первый тестовый матч стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года "Самара Арена" проданы все билеты.