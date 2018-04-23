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Мутко назвал свои любимые города-хозяева ЧМ-2018
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Мутко назвал свои любимые города-хозяева ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко оценил города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова чиновника приводит RT.
"Меня поразил Волгоград! У него большой футбольный потенциал. Воспоминания о большом футболе сохранились. Надо возрождать футбольные традиции.
Но мой город фаворит — Саранск! Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю — дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу", — заявил вице-премьер России.
Ранее сообщалось, что на первый тестовый матч стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года "Самара Арена" проданы все билеты.
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