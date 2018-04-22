«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

Московский "Локомотив", который является лидером российской Премьер-лиги, в матче 27-го тура принимал на своем поле "Уфу". Встреча на "РЖД Арене" завершилась ничьей 0:0.

"Чемпионат.com". Таким образом, "Локо" набрал 57 очков и продолжает занимать первое место, сообщает

Столичная команда завершила вничью второй подряд матч в чемпионате страны, а "Уфа" продлила игры без побед до четырех.

Следующую игру "Локомотив" проведет в гостях против "Краснодара", а "Уфа" сыграет дома с командой "Сак-Хабаровск".