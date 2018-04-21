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Экс-игрок «Интера» открыл Парк футбола в Самаре
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Экс-игрок «Интера» открыл Парк футбола в Самаре 

Газета.Ru 21 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Областные власти вместе с бывшим защитником итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иваном Кордобой открыли 21 апреля в Самере Парк футбола чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что площадка будет работать 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00 на Куйбышевской площади Самары, которая находится в центре города.
Посетители смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах и играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звезд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком Забивакой. В парке действуют многочисленные аттракционы, мультимедийные викторины с призами.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о готовности стадиона «Самара-Арена».
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