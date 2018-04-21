Экс-игрок «Интера» открыл Парк футбола в Самаре

Областные власти вместе с бывшим защитником итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иваном Кордобой открыли 21 апреля в Самере Парк футбола чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС

Отмечается, что площадка будет работать 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00 на Куйбышевской площади Самары, которая находится в центре города.

Посетители смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах и играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звезд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком Забивакой. В парке действуют многочисленные аттракционы, мультимедийные викторины с призами.