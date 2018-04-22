«Краснодар» проиграл ЦСКА

В центральной игре 27-го тура чемпионата России в Москве встречались соседи по турнирной таблице ЦСКА и "Краснодар". Столичные футболисты сумели одержать волевую победу со счетом 2:1, проигрывая по ходу матча. Два мяча Ахмеда Мусы позволили команде Виктора Гончаренко завоевать три очка.
Перед этим матчем вся футбольная общественность обсуждала четвертую карточку Федора Смолова, из-за которой лучший бомбардир краснодарского клуба лишился шанса сыграть против "красно-синих". Наверное, эта тема вспыхнет с новой силой и после игры.
В первом тайме соперники голами не отметились. Зато после перерыва зрители увидели сразу три забитых мяча. Открыл счет в этой встрече Юрий Газинский на 53-й минуте. Однако затем Ахмед Муса дважды поразил ворота "Краснодара", принеся армейцам три очка.