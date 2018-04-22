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Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве»
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Фернандеш намерен продлить контракт с «Локомотивом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы португальского полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша, заявил о том, что его клиент намерен продлить контракт с красно-зелеными. По словам агента, стороны уже ведут переговоры.
"Шансы высоки, но сейчас идут переговоры. Хотелось бы остаться подольше в "Локомотиве", Фернандеш способен еще играть на высоком уровне. Поэтому речь идет о продлении контракта. Деталей раскрывать не буду", — цитирует Барбозу "Чемпионат.com".
Фернандеш перешел в "Локомотив" в 2014 году. В текущем сезоне чемпионата России в составе "железнодорожников" он провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
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