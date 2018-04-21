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«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
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«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии по футболу, обыграв «Тоттенхэм» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Англии по футболу.
В составе "Тоттенхэма" отличился Деле Алли (11-я минута). За "Манчестер Юнайтед" голы забили Алексис Санчес (24), Андер Эррера (62).
В финале 19 мая "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем полуфинала между "Челси" и "Саутгемптоном". Финал традиционно пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".
Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным соревнованием мира. Самым титулованным клубом в истории турнира является лондонский "Арсенал", выигрывавший трофей 13 раз. В активе "Манчестер Юнайтед" 12 побед.
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