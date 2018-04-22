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Моуринью недоволен критикой в адрес команды
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» недоволен критикой в адрес команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил недоумение в связи с критикой в адрес его команды. По мнению португальского специалиста, негативных комментариев вокруг клуба возникает "чересчур много", передает "Советский спорт".
"Мы должны спросить себя, почему нас так много критикуют. Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, если заработаем еще шесть очков. Это уже будет достижением для команды, которая несколько лет не поднималась так высоко. Мы будем играть в четвертом финале за три года. Поэтому я думаю, что критики, пожалуй, чересчур много", — цитирует Моуринью "Би-би-си".
Ранее "Манчестер Юнайтед" взял верх над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" и пробился в финал Кубка Англии.
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