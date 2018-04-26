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«Реал» первым одержал 150 побед в Лиге чемпионов
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«Реал» первым одержал 150 побед в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" на выезде добился победы над мюнхенской "Баварией" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Для мадридского клуба эта победа стала 150 в Лиге чемпионов за всю историю. Таким образом, "сливочные" первыми достигли данной отметки.
Также "Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству побед в еврокубках. В активе обоих клубов по 306 победных матчей.
Ранее сообщалось, что защитник мадридского "Реала" Марсело забил свой седьмой гол в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира в данном амплуа.
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