«Реал» первым одержал 150 побед в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" на выезде добился победы над мюнхенской "Баварией" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Для мадридского клуба эта победа стала 150 в Лиге чемпионов за всю историю. Таким образом, "сливочные" первыми достигли данной отметки.

Также "Реал" повторил рекорд "Барселоны" по количеству побед в еврокубках. В активе обоих клубов по 306 победных матчей.

Ранее сообщалось, что защитник мадридского "Реала" Марсело забил свой седьмой гол в плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира в данном амплуа.