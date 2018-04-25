Юпп Хайнкес: Кто остановит Роналду? Нужно спрашивать, кто остановит Левандовски

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Букмекеры прогнозируют победу «Баварии» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Букмекерская контора «Лига Ставок» считает мюнхенскую «Баварию» фаворитом первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Об этом сообщает официальный сайт компании.
На победу подопечных Юппа Хайнкеса дают коэффициент 2,05. В то время как победа команды Зинедина Зидана расценивается с коэффициентом 3,35.
На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3,90.
Первый полуфинальный матч между командами пройдет 25 апреля в Мюнхене. Начало в 21:45 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка «Баварии» и «Реала».
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