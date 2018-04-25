Юпп Хайнкес: Кто остановит Роналду? Нужно спрашивать, кто остановит Левандовски

Букмекеры прогнозируют победу «Баварии» в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

На победу подопечных Юппа Хайнкеса дают коэффициент 2,05. В то время как победа команды Зинедина Зидана расценивается с коэффициентом 3,35.

На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3,90.

Первый полуфинальный матч между командами пройдет 25 апреля в Мюнхене. Начало в 21:45 по московскому времени.