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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм Юнайтед»
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Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Хэм Юнайтед» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
"Арсенал" в лондонском дерби одержал разгромную победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
В составе "пушкарей" дубль оформил Александр Ляказетт, еще по одному мячу забили Начо Монреаль и Аарон Рэмси.
У гостей автором единственного гола стал Марко Арнаутович.
После 35-го тура "Арсенал" располагается на шестом месте, имея в своем активе 57 очков. "Вест Хэм" занимает 15-ю строчку с 35 баллами.
Англия. Премьер-лига. 35-й тур"Арсенал" (Лондон) — "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) — 4:1Голы: 1:0 — Монреаль — 51, 1:1 — Арнаутович — 64, 2:1 — Рэмси — 82, 3:1 — Ляказетт 85, 4:1 — Ляказетт — 89
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