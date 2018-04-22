Волк Забивака — самый популярный талисман за всю историю Чемпионатов мира по футболу

В нашей стране и за её пределами осталось не так много мест, где ничего не слышали о знаменитом талисмане Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — волке Забиваке! Он стал самым популярным талисманом за всю историю футбольных первенств.

Где он только не бывал: плюшевый Забивака в данный момент находится на космическом корабле «Союз МС-08» в компании с мячом Чемпионата, а футболисты с мировым именем хвалятся продукцией с изображением улыбчивого волка на своих страницах в соц. сетях, в СМИ.

Например, исландский футболист, нападающий, известный по выступлениям за испанскую «Барселону» и английский «Челси», лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен весело носит шапку-ушанку с Забивакой и рассуждает о повышении уровня футбола в России, благодаря Чемпионату.

А вот что написал защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес под своей фотографией с плюшевым талисманом Чемпионата мира ФИФА 2018 в России: «Мои люди, добро пожаловать на Чемпионат мира — 2018, я здесь вместе с Забивакой».

Не отстают от спортсменов и звезды шоу-бизнеса, послы Чемпионата Мира по футболу, такие как Яна Чурикова и многие другие. Одна фотография с Забивакой — и Вы в тренде. Присоединяйтесь к нам!

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