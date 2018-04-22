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«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск»
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«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом уступил «Динамо» в домашнем матче РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter
В матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» принимал на своём поле московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол встречи на свой счёт записал полузащитник Александр Ташаев. На 69-й минуте защитник динамовцев Константин Рауш выполнил передачу с левого фланга к линии штрафной площади, Ташаев принял мяч и уверенно отправил его в угол ворот под перекладину.
Таким образом, хабаровчане остаются на последнем месте в российской Премьер-Лиге (13 очков) и в следующем сезоне сыграют в ФНЛ. «Динамо» (33) поднялось на 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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