«Спартак» разгромил «Ахмат»

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«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом уступил «Динамо» в домашнем матче РФПЛ

Озил: я благодарен Арсену Венгеру за доверие ко мне

Райт: уверен, что Венгер был уволен из «Арсенала», а не ушёл в отставку