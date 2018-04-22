«Спартак» разгромил «Ахмат»

«Спартак» одержал крупную победу над «Ахматом» в матче 27-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве на поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 17-й минуте Леонид Миронов открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В начале второго тайма Даниил Лопатин удвоил преимущество «Спартака», а в концовке Дмитрий Маркитесов и Данила Прошляков закрепили победу красно-белых.
«Спартак» набрал 43 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ахмат» (22) — 15-й.