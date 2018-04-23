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Дзюба посвятил гол в ворота «Зенита» своему сыну
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Дзюба посвятил гол в ворота «Зенита» своему сыну 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в котором его команда сыграла вничью с петербургским "Зенитом". По словам форварда, он благодарен руководству клуба и губернатору Тульской области за предоставленную возможность сыграть против сине-бело-голубых, а также посвятил гол своему сыну, передает "Советский спорт".
"Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. За себя скажу: очень рад, что получилось выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Гол посвящаю своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет", — цитирует Дзюбу пресс-служба "Арсенала".
Дзюба был арендован "Арсеналом" в январе 2018 года. Права на него принадлежат "Зениту". Перед встречей он пообещал заплатить необходимую сумму денег для того, чтобы получить право сыграть против петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 3:3. Дзюба отметился голом, который спас тульскую команду от поражения, а также сделал результативную передачу.
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