Coca-Cola разыграет возможность сопровождать судью на матчах ЧМ-2018

Компания Coca-Cola проведет конкурс, победители которого получат право сопровождать судей на нескольких матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, включая финал. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании. Победители подадут арбитру монетку, с помощью которой перед началом игры команды определят ворота.

"Розыгрыш проводится среди юношей или девушек от 14 до 17 лет. Чтобы принять в нем участие, нужно купить банку Coca-Cola со специальным дизайном, сделать с ней креативное фото и выложить его в приложении во ВКонтакте, разработанном специально к ЧМ-2018", — говорится в сообщении.

Розыгрыш проводится в специальном футбольном приложении Coca-Cola для социальной сети «ВКонтакте». С его помощью люди со всей страны также смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира FIFA и других ценных призов. В нем можно будет узнать обо всех мероприятиях, которые проводит компания в преддверии и во время Чемпионата мира FIFA, выложить свои фотографии с Тура Официального Кубка, выяснить, сколько рукопожатий связывает тебя с футболистами cборной России по футболу и многое другое.

Чемпионат мира FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.