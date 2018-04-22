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Coca-Cola разыграет возможность сопровождать судью на матчах ЧМ-2018
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Coca-Cola разыграет возможность сопровождать судью на матчах ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 22 апреля 2018
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Компания Coca-Cola проведет конкурс, победители которого получат право сопровождать судей на нескольких матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, включая финал. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе компании. Победители подадут арбитру монетку, с помощью которой перед началом игры команды определят ворота.
"Розыгрыш проводится среди юношей или девушек от 14 до 17 лет. Чтобы принять в нем участие, нужно купить банку Coca-Cola со специальным дизайном, сделать с ней креативное фото и выложить его в приложении во ВКонтакте, разработанном специально к ЧМ-2018", — говорится в сообщении.
Розыгрыш проводится в специальном футбольном приложении Coca-Cola для социальной сети «ВКонтакте». С его помощью люди со всей страны также смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира FIFA и других ценных призов. В нем можно будет узнать обо всех мероприятиях, которые проводит компания в преддверии и во время Чемпионата мира FIFA, выложить свои фотографии с Тура Официального Кубка, выяснить, сколько рукопожатий связывает тебя с футболистами cборной России по футболу и многое другое.
Чемпионат мира FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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