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Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового
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Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» 23-летний Леандро Паредес забил гол в ворота тульского «Арсенала» прямым ударом с углового, исполнив «сухой лист», сообщает Р-Спорт.
При таком ударе мяч вращается вокруг наклонной оси, когда летит по сложной дуге, а затем резко падает вниз. Это сложный удар, требующий особого мастерства.
Это произошло на 36-й минуте матча. Аргентинец послал мяч с углового в ближний угол ворот противника, голкипер Михаил Левашов не смог отразить удар.
>> Дзюба заплатил за игру с «Зенитом»
Матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Зенитом» проходит в воскресенье в Туле, счет после первого тайма — 2:1 в пользу туляков. Болельщики решили поддержать форварда Артёма Дзюбы, который выступает за туляков на правах аренды. Они растянули баннер со словами: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха».
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