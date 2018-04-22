Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового

При таком ударе мяч вращается вокруг наклонной оси, когда летит по сложной дуге, а затем резко падает вниз. Это сложный удар, требующий особого мастерства.

Это произошло на 36-й минуте матча. Аргентинец послал мяч с углового в ближний угол ворот противника, голкипер Михаил Левашов не смог отразить удар.

Матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Зенитом» проходит в воскресенье в Туле, счет после первого тайма — 2:1 в пользу туляков. Болельщики решили поддержать форварда Артёма Дзюбы, который выступает за туляков на правах аренды. Они растянули баннер со словами: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха».