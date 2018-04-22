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Тренер «Краснодара» объяснил поражение от ЦСКА
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Тренер «Краснодара» объяснил поражение от ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским ЦСКА, в котором "быки" потерпели поражение. По мнению специалиста, причиной этому послужили необязательные мелкие ошибки, передает "Советский спорт".
"У нас было хорошее начало, были моменты, далее ЦСКА переломил игру, создал целый ряд эпизодов. Во втором тайме мы стали действовать лучше в подборах. Благодаря этому мы забили, могли забить еще раз.
Вроде бы эпизоды были уже доиграны. В первом случае Ахмед Муса подобрал, во втором Виктор Классон неудачно сыграл. Из ничего пропустили два мяча", — сказал Мусаев в эфире телеканала "Наш футбол".
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.
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