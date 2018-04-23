Жителей Крыма не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве 

Жители Крыма не смогут попасть в Киев на финал Лиги чемпионов по российским паспортам, передает газета "Известия" со ссылкой на два источника в дипломатических кругах страны.
"Никаких упрощений для жителей Крыма не будет. Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой", — заявил один из собеседников газеты.
Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. На победу в турнире претендуют мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", "Рома" и "Ливерпуль".