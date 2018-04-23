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Погба опроверг конфликт с Моуринью
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Погба: у меня нет никаких проблем с Моуринью 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опроверг информацию об ухудшении отношений со своим главным тренером Жозе Моуринью и возможном уходе из клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что игрок сборной Франции поссорился с Моуринью и думает о смене клуба предстоящим летом.
«У меня нет никаких проблем с Моуринью, и у него нет проблем со мной. Он принимает решения, а я игрок и соглашаюсь с его решениями. Пока я остаюсь в «Манчестер Юнайтед», думаю только о нынешнем времени. Я не забиваю себе голову переходами», — сообщил Погба в эфире Canal Football.
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