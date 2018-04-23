СМИ: «Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро

"Реал" в летнее трансферное окно постарается приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха , сообщает Don Balon. По данным издания, "сливочные" готовы предложить за форварда 200 миллионов евро. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.

Напомним, Салах стал лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18. В 33 играх чемпионата он забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.