Ещё
«Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
"Реал" в летнее трансферное окно постарается приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon. По данным издания, "сливочные" готовы предложить за форварда 200 миллионов евро. Сам 25-летний египтянин также надеется на переход в стан "королевского" клуба. Однако "Ливерпуль" постарается удержать игрока и будет готов вести переговоры в случае победы в Лиге чемпионов.
Напомним, Салах стал лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам сезона-2017/18. В 33 играх чемпионата он забил 31 гол, отдав 9 результативных передач.
Спорт-Экспресс: последние новости
Судьи правильно засчитали гол Дзюбы "Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом", Габулов пропустил 4 гола Мутко - о бойкоте ЧМ-2018 со стороны FA: "Каждый сходит с ума по-своему"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
Нурмагомедов рассказал о выборе следующего соперника
В города проведения ЧМ-2018 ограничат въезд автобусов
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение