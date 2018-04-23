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Венгер отказался искать для «Арсенала» нового тренера
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Венгер отказывается помогать «Арсеналу» в поиске нового главного тренера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ArsenalPics.com
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который по окончании сезона-2017/18 покинет свой пост, обсудил с руководством "канониров" позицию своего сменщика. По словам французского специалиста, он не намерен помогать боссам клуба в поиске нового тренера, передает "Советский спорт".
"Я не буду помогать "Арсеналу" выбирать нового главного тренера. Каждый должен заниматься своим делом. Мое дело — заботиться о результатах, финансах и трансферах. Этим я и занимался", — цитирует Венгера Mirror.
Кроме того, он отметил на вопрос о том, сможет ли он возглавить другой клуб Английской премьер-лиги.
"Эмоционально это было бы трудно. Сейчас я слишком привязан к "Арсеналу", чтобы перейти в другой клуб", — добавил 68-летний француз.
Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении текущего сезона.
Ранее сообщалось, что французу могут предложить пост президента "ПСЖ".
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