Венгер отказался искать для «Арсенала» нового тренера

Венгер отказывается помогать «Арсеналу» в поиске нового главного тренера

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер , который по окончании сезона-2017/18 покинет свой пост, обсудил с руководством "канониров" позицию своего сменщика. По словам французского специалиста, он не намерен помогать боссам клуба в поиске нового тренера, передает "Советский спорт"

"Я не буду помогать "Арсеналу" выбирать нового главного тренера. Каждый должен заниматься своим делом. Мое дело — заботиться о результатах, финансах и трансферах. Этим я и занимался", — цитирует Венгера Mirror.

Кроме того, он отметил на вопрос о том, сможет ли он возглавить другой клуб Английской премьер-лиги.

"Эмоционально это было бы трудно. Сейчас я слишком привязан к "Арсеналу", чтобы перейти в другой клуб", — добавил 68-летний француз.

Венгер, который возглавлял команду с 1996 года, покинет свой пост по завершении текущего сезона.

Ранее сообщалось, что французу могут предложить пост президента "ПСЖ".