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Кьеллини пропустит матч с «Интером»
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Основной защитник «Ювентуса» Кьеллини не сыграет с «Интером» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии защитника команды Джорджо Кьеллини, который получил повреждение во время 34-го тура чемпионата Италии с "Наполи". По словам специалиста, из-за травмы защитник не сможет сыграть против "Интера", передает "Советский спорт".
"С большой долей вероятности Кьеллини не будет готов к матчу с "Интером" в следующую субботу", — цитирует Аллегри Football Italia.
Кьеллини был вынужден покинуть поле во время первого тайма матча с "Наполи" из-за травмы.
"Ювентус" сыграет с "Интером" во встрече 35-го тура Серии А 28 апреля. Матч состоится в Милане.
Ранее сообщалось, что "Наполи" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.
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