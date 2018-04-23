Кьеллини пропустит матч с «Интером»

Основной защитник «Ювентуса» Кьеллини не сыграет с «Интером»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии защитника команды Джорджо Кьеллини, который получил повреждение во время 34-го тура чемпионата Италии с "Наполи". По словам специалиста, из-за травмы защитник не сможет сыграть против "Интера", передает "Советский спорт"

"С большой долей вероятности Кьеллини не будет готов к матчу с "Интером" в следующую субботу", — цитирует Аллегри Football Italia.

Кьеллини был вынужден покинуть поле во время первого тайма матча с "Наполи" из-за травмы.

"Ювентус" сыграет с "Интером" во встрече 35-го тура Серии А 28 апреля. Матч состоится в Милане.

Ранее сообщалось, что "Наполи" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.