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Стало известно, как россияне оценили подготовку к ЧМ
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Опрос показал, как россияне оценивают подготовку к ЧМ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян уверены, что Россия сможет вовремя сдать все спортивные объекты, необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу в российских городах, при этом они будет высокого качества и востребованы и после ЧМ, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Абсолютное большинство респондентов — 80% — на вопрос социологов "Россия успеет или не успеет полностью подготовить необходимую для проведения чемпионата инфраструктуру и спортивные объекты?" дали позитивный ответ. Всего 7% придерживаются противоположного мнения. Еще 13% затруднились ответить.
Скептики в качестве аргумента заявляли: "много воровства, коррупции", "так бывает всегда, наша расхлябанность, все делается в последний момент", "недостаточное финансирование", "наблюдаю за строительством своими глазами", "некачественное строительство", "слишком короткие сроки строительства". Каждый из ответов дали менее 5% опрошенных.
Также социологи интересовались у респондентов: "Инфраструктура и спортивные объекты, построенные для чемпионата мира будут высокого или невысокого качества?". О высоком качестве заявили более двух третей участников опроса, о невысоком — 16%, еще 17% затруднились ответить.
При этом 49% опрошенных считают, что возведенные спортивные объекты будут востребованы и после ЧМ. Так они ответили на вопрос: "Спортивные объекты, построенные для чемпионата мира, будут или не будут использоваться после окончания турнира, и если будут, то регулярно или от случая к случаю?". О том, что такие объекты будут использоваться от случая к случаю, сказали 31% респондентов, и лишь 5% полагают, что они вовсе не будут использоваться. Еще 15% не смогли ответить.
Опрос проводился 14-15 апреля среди 1,5 тысячи человек в 104 населенных пунктах в 54 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3.6%.
Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что объекты инфраструктуры и подготовительная операционная работа к чемпионату мира по футболу будет завершена в срок.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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