Стало известно, как россияне оценили подготовку к ЧМ

Опрос показал, как россияне оценивают подготовку к ЧМ

Большинство россиян уверены, что Россия сможет вовремя сдать все спортивные объекты, необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу в российских городах, при этом они будет высокого качества и востребованы и после ЧМ, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Абсолютное большинство респондентов — 80% — на вопрос социологов "Россия успеет или не успеет полностью подготовить необходимую для проведения чемпионата инфраструктуру и спортивные объекты?" дали позитивный ответ. Всего 7% придерживаются противоположного мнения. Еще 13% затруднились ответить.

Скептики в качестве аргумента заявляли: "много воровства, коррупции", "так бывает всегда, наша расхлябанность, все делается в последний момент", "недостаточное финансирование", "наблюдаю за строительством своими глазами", "некачественное строительство", "слишком короткие сроки строительства". Каждый из ответов дали менее 5% опрошенных.

Также социологи интересовались у респондентов: "Инфраструктура и спортивные объекты, построенные для чемпионата мира будут высокого или невысокого качества?". О высоком качестве заявили более двух третей участников опроса, о невысоком — 16%, еще 17% затруднились ответить.

При этом 49% опрошенных считают, что возведенные спортивные объекты будут востребованы и после ЧМ. Так они ответили на вопрос: "Спортивные объекты, построенные для чемпионата мира, будут или не будут использоваться после окончания турнира, и если будут, то регулярно или от случая к случаю?". О том, что такие объекты будут использоваться от случая к случаю, сказали 31% респондентов, и лишь 5% полагают, что они вовсе не будут использоваться. Еще 15% не смогли ответить.

Опрос проводился 14-15 апреля среди 1,5 тысячи человек в 104 населенных пунктах в 54 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3.6%.

Ранее председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что объекты инфраструктуры и подготовительная операционная работа к чемпионату мира по футболу будет завершена в срок.