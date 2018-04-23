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В Петербурге к ЧМ-2018 откроется дом ЛГБТ-гордости
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В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 откроется дом ЛГБТ-гордости 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во время чемпионата мира — 2018 в Санкт-Петербурге будет работать дом ЛГБТ-гордости, сообщает Gaystarnews.com.
Любители футбола нетрадиционной сексуальной ориентации смогут получить приют в доме гордости, который предназначен для обеспечения временного жилья для спортсменов и болельщиков, обладающих сексуальной универсальностью. При этом дом ЛГБТ-гордости в Санкт-Петербурге не будет официальным представителем соответствующей международной организации, которая, тем не менее, объявила о готовности предоставить свою помощь.
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