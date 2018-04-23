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Судьи пожаловались на президента «Анжи»
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Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял судей после футбольного матча с «Уралом» 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что президент «Анжи» Осман Кадиев нецензурно оскорблял судей после матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
«Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент махачкалинского клуба Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», — приводит слова Егорова Sport24.
Во время флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова на заднем плане прозвучала нецензурная брань, адресованная арбитрам.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обратится к и.о. президента РФС Александру Алаеву, чтобы комитет по этике рассмотрел дело Кадиева.
Ранее екатеринбургский «Урал» вырвал победу у махачкалинского «Анжи» в матче 27-го тура РФПЛ.
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