Судьи пожаловались на президента «Анжи»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что президент «Анжи» Осман Кадиев нецензурно оскорблял судей после матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
«Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент махачкалинского клуба Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», — приводит слова Егорова Sport24.
Во время флеш-интервью главного тренера «Урала» Александра Тарханова на заднем плане прозвучала нецензурная брань, адресованная арбитрам.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обратится к и.о. президента РФС Александру Алаеву, чтобы комитет по этике рассмотрел дело Кадиева.
Ранее екатеринбургский «Урал» вырвал победу у махачкалинского «Анжи» в матче 27-го тура РФПЛ.